Почему нельзя пользоваться посудой с трещинами?

14.05.2025 | 14:59

Вопрос от интернет-пользователя

У меня есть любимая тарелка, она старая, и на ней уже появилась небольшая трещина. Можно ли пользоваться ею дальше?

Ответ специалиста

Посуда с трещинами опасна. Есть несколько причин, почему от нее лучше избавиться:

- риск травм. Трещины способны привести к расколу во время приготовления пищи или даже ее приема. Осколки могут поранить, а горячее блюдо - обжечь;

- бактерии. В трещинах скапливаются остатки еды, тщательно промыть такую посуду трудно. Это создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Кроме того, в поврежденных изделиях может образовываться плесень;

- токсичные вещества. Иногда керамическая посуда содержит свинец, а трещины могут способствовать его попаданию в пищу, особенно если она горячая;

- проблемы с термостойкостью. Посуда со сколами и трещинами сильнее подвержена разрушению при воздействии высоких температур (например, при разогреве пищи в духовке или микроволновой печи).