В пензенском детсаду в момент проверки утилизировали 19,5 кг мяса

18.04.2025 | 16:11

С начала этого года сотрудники прокуратуры выявили более 300 нарушений в сфере питания в школах и детских садах. По итогам проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 150 должностных лиц.

Так, в Железнодорожном и Ленинском районах Пензы, Заречном, в Башмаковском, Городищенском, Камешкирском, Лопатинском, Наровчатском, Пензенском районах не соблюдались санитарно-эпидемиологические правила при оснащении и содержании пищеблоков, использовании посуды и кухонного инвентаря, транспортировке и хранении продуктов, приготовлении пищи.

Администрация одного из детсадов в Железнодорожном районе Пензы закупила 19,5 кг говядины без ветеринарно-сопроводительных документов. Мясо было утилизировано во время прокурорской проверки. Такая же участь постигла почти 13 кг мяса птицы в школе Ленинского района Пензы.

В школах и детсадах Башмаковского, Белинского, Вадинского, Неверкинского, Никольского, Пачелмского, Сердобского и иных районов нарушения выявлены в отборе и хранении суточных проб, маркировке продуктов, ведении журнала бракеража готовой продукции, порядке гашения ветеринарных сопроводительных документов.

В Пензе, Бековском и Сосновоборском районах занижалась масса блюд, они не соответствовали утвержденному меню. Детям предоставлялся физиологически неполноценный рацион.

В детском саду Заречного после вмешательства прокуратуры было разработано индивидуальное меню для двух возрастных групп, нуждающихся в лечебном и диетическом питании.

«Устранение выявленных нарушений законодательства и обеспечение прав детей контролируются», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.