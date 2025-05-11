12 мая жителям Пензенской области не стоит выходить из дому без зонта

В понедельник, 12 мая, в Пензенской области прогнозируется дождь, предупредили синоптики Приволжского УГМС.
Ночью ожидается температура воздуха +2…+7 градусов, местами пройдут осадки. Утром термометр покажет около +10, будет пасмурно, вероятен дождь.
Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, ветер слабый и неустойчивый. В некоторых районах синоптики обещают кратковременный дождь.
Воздух прогреется до +13…+18 градусов.
Сейчас регион находится под влиянием волнового циклона. Он принесет осадки различной интенсивности.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀