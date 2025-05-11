12 мая жителям Пензенской области не стоит выходить из дому без зонта

11.05.2025 | 15:28

В понедельник, 12 мая, в Пензенской области прогнозируется дождь, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

Ночью ожидается температура воздуха +2…+7 градусов, местами пройдут осадки. Утром термометр покажет около +10, будет пасмурно, вероятен дождь.

Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, ветер слабый и неустойчивый. В некоторых районах синоптики обещают кратковременный дождь.

Воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Сейчас регион находится под влиянием волнового циклона. Он принесет осадки различной интенсивности.