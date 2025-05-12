Прогноз погоды на неделю: пензенцев ждут температурные колебания

12.05.2025 | 15:39

На первой полноценной рабочей неделе мая Пензенская область останется под влиянием циклонов, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром. При этом среднесуточный температурный режим будет положительным», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем, по ее словам, атмосферное давление начнет повышаться.

«Небольшие осадки сохранятся в отдельных районах и то преимущественно в дневные часы. А вот температурные колебания от ночи к дню значительно увеличатся», - добавила Светлана Иванкова.

Если в первой половине недели по ночам будет от +3 до +8 градусов, то во второй - от +1 до +6. Днем ожидается до +20.