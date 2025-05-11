Пензенская санитарная авиация спасла 368 человек

11.05.2025 | 13:25

В Пензенской области в период с 2020 по 2025 год благодаря экстренной санитарной авиации удалось спасти 368 человек. Такие данные привело региональное министерство здравоохранения.

Только с начала этого года, по подсчетам медиков, работники винтокрылой скорой оказали помощь 33 жителям области.

Пензенская санавиация начала работу в октябре 2020 года. Медики используют многоцелевые вертолеты «Ансат». Время пребывания в пути из района до Пензы занимает не более часа, а до Москвы или больниц в иных городах России - несколько часов.

Наиболее часто санитарную авиацию используют для транспортировки пациентов с болезнями системы кровообращения, которым необходимо выполнение чрезкожных коронарных вмешательств в экстренной форме и для которых время - решающий фактор.

Ранее сообщалось, что в регионе в первом полугодии 2025-го на работу летающей скорой готовы потратить 27 млн рублей. Контрактом предусмотрено 107 часов 37 минут летного времени. Общая сумма рассчитана исходя из того, что 1 час стоит 251 476 рублей.