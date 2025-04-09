Объявлена дата прибытия в Пензу «Паровоза Победы»

09.04.2025 | 14:26

Ретропоезд «Паровоз Победы» прибудет в Пензу в воскресенье, 4 мая. Состав поведет легендарный паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике мая 1945-го.

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, вниманию пензенцев представят 9 платформ с эксклюзивными экспонатами. Это автомобиль-амфибия, тяжелая бронетехника, образцы уникального стрелкового оружия, а также вагоны «Бессмертного полка».

Посетителей угостят солдатской кашей, им подарят георгиевские ленты. Также пензенцы смогут посетить выставку раритетного оружия, а детям предложат сыграть в лазертаг.

«Паровоз Победы» будут сопровождать профессиональные реконструкторы. Кроме того, праздничное настроение посетителям создадут творческие коллективы.

Мероприятие пройдет на станции Пенза-I с 10:00 до 13:00.

Праздничный рейс «Паровоза Победы» продлится 7 дней. За это время состав проедет порядка 3 тыс. км и, помимо Пензы, посетит города Башкортостана, Татарстана и Мордовии, Самарской и Ульяновской областей.