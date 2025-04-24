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Общество

4 дополнительных «Орлана» будут возить пензенцев до Белинской

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С 1 мая по маршруту Пенза-I - Белинская - Пенза-I будут курсировать 4 дополнительных пригородных поезда. Пассажиров будут перевозить РА-3 «Орлан».

Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, данные поезда очень востребованы летом, поэтому в июне-августе пензенцы также смогут пользоваться ими.

Дополнительные составы пустят по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. График следующий:

- № 7243 Пенза-I (отправление в 06:52) - Белинская (прибытие в 08:27);

- № 7248 Белинская (отправление в 08:41) - Пенза-I (прибытие в 10:13);

- № 7249 Пенза-I (отправление в 17:25) - Белинская (прибытие в 19:03);

- № 7250 Белинская (отправление в 19:15) - Пенза-I (прибытие в 20:47).

Остановки поездов: Арбеково, Пяша, Рамзай, Пословка, Дачник, Симанщина, Панчулидзиевка, Студенец, Лермонтовский.

Ранее Башкортостанская ППК обнародовала график движения пригородных поездов в Пензенской области в майские праздники.

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