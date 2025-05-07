9 мая пройдет всероссийская акция «Гудок Победы»

07.05.2025 | 13:39

В пятницу, 9 мая, состоится всероссийская акция «Гудок Победы». Участие в ней примут пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые будут находиться в пути.

В 12:00 по местному времени они подадут звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны.

«Такая традиция на железной дороге появилась в 1945 году», - сообщается в новостном телеграм-канале РЖД.

3 и 4 мая в Пензенской области побывал «Паровоз Победы». Состав привел легендарный паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике мая 1945-го.

Ретропоезд сделал 4 остановки: в поселке Лунино, Пензе, на станции Асеевской и в Кузнецке.