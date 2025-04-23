Обнародовано праздничное расписание пригородных поездов

23.04.2025 | 18:36

В связи с майскими праздниками в Пензенской области изменили график движения пригородных поездов.

Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, 30 апреля, а также с 1 по 5 мая и с 7-го по 12-е назначены поезда:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16.56).

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мая пензенцы смогут воспользоваться поездами:

- № 7243 Пенза-I (отправление в 06:52) - Белинская (прибытие в 08:27);

- № 7248 Белинская (отправление в 08:41) - Пенза-I (прибытие в 10:13);

- № 7249 Пенза-I (отправление в 17:25) - Белинская (прибытие в 19:03);

- № 7250 Белинская (отправление в 19:15) - Пенза-I (прибытие в 20:47).