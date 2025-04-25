Привокзальную площадь хотят превратить в платную парковку

25.04.2025 | 11:07

В Пензе Привокзальная площадь должна стать одной большой платной парковкой. Об этом в пятницу, 25 апреля, на сессии городской думы рассказал начальник управления ЖКХ Владимир Сорокопудов.

Вопрос поднял депутат Андрей Жданников: стоянка на Привокзальной площади приносит меньше всего дохода в городскую казну - 830 000 рублей в год, тогда как расходы на ее содержание составляют примерно 1 300 000. Таким образом, убыток составляет около полумиллиона рублей в год.

«А это одна из самых крупных парковок - около 60 машино-мест. Есть на 30 мест, у которых доходы намного выше, чем на Привокзальной площади. По большому счету, она городу не нужна», - резюмировал Жданников.

Он предложил оставить лишь доходные парковки, а от убыточных отказаться.

Полученный ответ стал неожиданным.

«Сейчас стоит вопрос, чтобы всю Привокзальную площадь сделать платной парковкой. Бесплатные места будут только для инвалидов. Сейчас организуют проезд: отдельно - для общественного транспорта, отдельно - остальной. Так и в Москве, и в других городах. Будет даваться время, 20 минут, чтобы можно было подъехать, проводить человека и уехать. Если вы решили оставить машину, например, отправились в поездку, это тоже удобно: машина остается на парковке, за которой смотрят и несут ответственность», - пояснил Владимир Сорокопудов.

По его словам, первый этап организации стоянки на площади перед вокзалом Пенза-I запланирован на этот год.

Точку зрения Андрея Жданникова поддержал его коллега Юрий Зиновьев. По его мнению, пензенцы негативно относятся к платным парковкам и предпочитают оставлять машины во дворах и на газонах.

«Просчитайте, посмотрите, проанализируйте и потом только делайте этот шаг», - обратился он к начальнику управления ЖКХ.