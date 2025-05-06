Опубликована афиша мероприятий на 9 Мая в Пензе

В Пензе в пятницу, 9 мая, мероприятия у Монумента воинской и трудовой славы, посвященные 80-летию победы над фашистскими захватчиками, начнутся в 10:00.
Пройдут парад, торжественный пролог и авиашоу. Также к памятнику возложат цветы. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В 11:00 торжество стартует у стелы «Город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы. В программе - возложение цветов и большой праздничный концерт.
Также творческие коллективы выступят в сквере «Журавли», на площади Ленина, в молодежном центре «Юность». Начало концертов в 12:00.
Выставку ретроавтомобилей организуют на площади Ленина. Посмотреть на машины можно будет с 12:00 до 19:00.
Концерт на плавучей сцене, которую соберут напротив стелы «Росток», начнется в 13:00. Коллективы будут выступать до 21:45.
В 14:00 стартует любимая многими пензенцами часть торжества - авиашоу на набережной Суры.
С 16:00 до 19:00 в сквере Давыдова пройдет парад оркестров.
С 17:00 до 22:00 на площади Ленина продемонстрируют военные ретрофильмы.
В 18:50 объявят минуту молчания.
Праздничный салют завершит праздник. Он начнется в 21:45 одновременно в 4 разных точках города: на набережной Суры, Юбилейной площади, в сквере 40-летия Победы, на территории школы № 20 на улице Экспериментальной.
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