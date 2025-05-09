Пензенские пожарные участвуют в акции «Бессмертный автополк»

09.05.2025 | 10:53

В Пензенской области сотрудники МЧС России приняли участие в акции «Бессмертный автополк», разместив на пожарных автоцистернах портреты ветеранов пожарной охраны, принимавших участие в Второй мировой войне.

Фотографии будут прикреплены на стеклах в течение месяца, уточнили в МЧС.

«Участие в «Бессмертном автополку» - это не просто формальность, а проявление уважения к истории своей страны и памяти предков. Многие бережно хранят фотографии и рассказы о своих героях, передавая их из поколения в поколение. Эта связь времен позволяет не забывать уроки войны и ценить мир, который нам достался», - поделились сотрудники 1-й пожарно-спасательной части.

Портреты ветеранов появились на пожарных автоцистернах Пензы, Кузнецка, Никольска, Вадинска, Нижнего Ломова, Наровчата, Пачелмы, Белинского и др.

Ранее с учетом текущей обстановки региональный оперативный штаб принял решение об отмене шествия участников «Бессмертного полка» 9 Мая. Акцию перевели в режим онлайн.