Озвучены даты, время и участки, где 7-9 мая перекроют движение

06.05.2025 | 13:13

В Пензе в связи с празднованием Дня Победы закроют проезд и запретят стоянку на нескольких улицах. Временную схему организации движения обнародовали на пресс-конференции в администрации города во вторник, 6 мая.

Для проезда закроют 7 мая с 17:00 до 21:00, а также 9 мая с 6:00 до 12:30 (кроме общественного транспорта до 8:00) участки:

- от памятника Победы до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;

- на улице Коммунистической от Карпинского до Дзержинского;

- на улице Луначарского от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;

- на проспекте Победы от улицы Ленина до пересечения с Беляева;

- на улице Ленина от проспекта Победы до Гагаринского путепровода.

С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая запретят движение по улице Пушкина от Володарского до Московской, а также с 8:00 до 23:30 9 мая (за исключением общественного транспорта):

- по улице Славы от Кирова до Урицкого,

- по улице Урицкого от Максима Горького до Бакунина.

С 20:00 до 23:00 9 мая проезд будет невозможен:

- по улице Кирова от Максима Горького до Бакунина,

- по улице Злобина на участке от улицы Сердобской (напротив дома № 2) до улицы Бакунина (напротив дома № 4 - начало Бакунинского моста),

- от начала съезда с моста имени В. П. Капашина на улице Ерик до улицы Сердобской.

Стоянку запретят с 20:00 8 мая до 12:30 9 мая:

- от памятника Победы до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта,

- по улице Коммунистической от Карпинского до Дзержинского,

- по проспекту Победы от улицы Ленина до пересечения с Беляева.

С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая парковка запрещена на улице Пушкина от Володарского до Московской.

Остановка и стоянка будет невозможна с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая:

- на улице Славы,

- на улице Урицкого от Максима Горького до Бакунина.

На Урицкого, в районе пересечения с улицей Славы, с 22:00 8 мая до 23:00 9-го числа прекратит действие дорожный знак «Остановка запрещена».