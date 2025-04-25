В Пензенской области будет отмечаться День многодетной семьи

25.04.2025 | 10:16

В Пензенской области узаконят новый праздник - День многодетной семьи. Соответствующее решение было единогласно принято на сессии регионального Заксобра в пятницу, 25 апреля.

Губернатор Олег Мельниченко, представлявший проект, указал, что в области 11 385 таких семей, в них воспитывается 38 217 детей.

«Введение праздничной даты будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», - пояснил губернатор.

Отмечать праздник жители региона будут в третье воскресенье сентября. Олег Мельниченко предложил приурочить его к осеннему дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака.

Аналогичные законодательные акты уже приняты в 14 регионах России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Курганской, Тамбовской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Алтайском и Приморском краях.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.