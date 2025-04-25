Общество

В Пензенской области будет отмечаться День многодетной семьи

Печать
Telegram

В Пензенской области узаконят новый праздник - День многодетной семьи. Соответствующее решение было единогласно принято на сессии регионального Заксобра в пятницу, 25 апреля.

Губернатор Олег Мельниченко, представлявший проект, указал, что в области 11 385 таких семей, в них воспитывается 38 217 детей.

«Введение праздничной даты будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», - пояснил губернатор.

Отмечать праздник жители региона будут в третье воскресенье сентября. Олег Мельниченко предложил приурочить его к осеннему дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака.

Аналогичные законодательные акты уже приняты в 14 регионах России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Курганской, Тамбовской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Алтайском и Приморском краях.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте