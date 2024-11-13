Не все военные, раненные в зоне СВО, получат 3 млн рублей

13.11.2024 | 15:03

В среду, 13 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, полученных при выполнении задач СВО.

Документ размещен на портале правовых актов. Ранее всем раненым полагалась выплата по 3 млн рублей без учета степени тяжести травмы.

Новый указ предусматривает, что размер поддержки будут определять исходя из тяжести увечья (ранения, травмы, контузии). Максимальная сумма составит 3 млн рублей.

Документ вступил в силу сразу же после его подписания.

В начале ноября, по сообщениям федеральных СМИ, министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовые акты для более справедливого подхода к выплатам раненым бойцам. Его заместитель Анна Цивилева также отмечала, что компенсации военнослужащим не учитывают «индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений».