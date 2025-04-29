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Общество

В Пензу начали прибывать новые автобусы для маршрутов № 54, 70 и 130

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В Пензу прибыли первые автобусы из партии, которую два местных крупных перевозчика закупили у Минского автомобильного завода, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Соглашение об их приобретении было подписано в Беларуси во время посещения нашей делегацией МАЗа», - уточнил глава региона на своих страницах в соцсетях во вторник, 29 апреля.

Новые автобусы работают на газе. Они могут перевозить до 110 человек и удобны для маломобильных граждан.

В Пензу начали прибывать новые автобусы для маршрутов № 54, 70 и 130

«Есть климат-контроль, также оборудуем салоны системой видеонаблюдения, автоинформаторами и системой ГЛОНАСС», - перечислил Олег Мельниченко.

Всего закуплено 60 машин, они поступят в Пензу в течение мая. Автобусы выйдут на маршруты № 54 (24 шт.), 70 и 130. Из высвободившихся машин часть станет работать на других направлениях, где есть потребность в автобусах большого класса.

В Пензу начали прибывать новые автобусы для маршрутов № 54, 70 и 130

«Мы завершаем обновление общественного транспорта большой вместимости на основных магистральных маршрутах в Пензенской агломерации», - подытожил губернатор.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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