27 апреля в Пензенской области ждут мокрый снег и порывистый ветер

26.04.2025 | 16:00

В воскресенье, 27 апреля, синоптики прогнозируют в Пензенской области облачную с прояснениями погоду с небольшими осадками - дождем и мокрым снегом.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с.

По данным Приволжского УГМС, ночью температура воздуха составит 0..+5, местами ожидаются заморозки -1...-3 градуса.

Днем термометр покажет +4...+9 градусов.

27 апреля в народном календаре Мартын Лисогон. Согласно народным приметам, если легкие облачка стремительно бегут вперед плотных грозовых туч, нужно ожидать осадков и сильного ветра. Если атмосферное давление не меняется весь день, то такая погода, как на Мартина, сохранится еще надолго.