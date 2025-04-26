27 апреля в Пензенской области ждут мокрый снег и порывистый ветер

В воскресенье, 27 апреля, синоптики прогнозируют в Пензенской области облачную с прояснениями погоду с небольшими осадками - дождем и мокрым снегом.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с.
По данным Приволжского УГМС, ночью температура воздуха составит 0..+5, местами ожидаются заморозки -1...-3 градуса.
Днем термометр покажет +4...+9 градусов.
27 апреля в народном календаре Мартын Лисогон. Согласно народным приметам, если легкие облачка стремительно бегут вперед плотных грозовых туч, нужно ожидать осадков и сильного ветра. Если атмосферное давление не меняется весь день, то такая погода, как на Мартина, сохранится еще надолго.
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