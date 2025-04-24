25 апреля в Пензенской области снова будет до 25 градусов тепла

24.04.2025 | 22:00

В пятницу, 25 апреля, в Пензенской области ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами вероятна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +5...+10 градусов. Местами будет туман, он сохранится и утром. Возможен кратковременный дождь.

Днем воздух прогреется до +20...+25. В ночь на субботу в прогнозе +5...+10 градусов.

В народном календаре 25 апреля - Василий Парильщик. На Руси подмечали, что если идет дождь, то в первые дни мая тоже будет дождливо.