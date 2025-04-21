9 Мая торжества в Пензе начнутся с флагов в небе

21.04.2025 | 12:29

В День Победы пилоты Федерации авиации общего назначения и авиационных видов спорта дважды поднимутся в небо, чтобы выступить перед пензенцами. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

«Поздравлять наших земляков они планируют с самого утра, начав до официального старта торжеств. В небо поднимут сначала флаг России размером 3 на 10 метров, а потом и Георгиевскую ленту 3 на 20 метров», - рассказал губернатор. Посмотреть авиашоу можно будет в районе памятника Победы.

Затем запланированы демонстрационные прыжки парашютистов с флагами России и Пензенской области, а группа из 3 самолетов нарисует в небе триколор.

Вторая часть авиашоу состоится после обеда в районе стелы «Росток». Пензенцам продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.

«Будет задействовано более десятка летательных аппаратов», - уточнил Олег Мельниченко.