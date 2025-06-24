Объяснена отмена авиарейса Пенза - Екатеринбург

24.06.2025 | 09:14

Жителям Пензенской области назвали причину отмены авиарейса из Пензы в Екатеринбург и обратно.

Самолеты из аэропорта имени В. Г. Белинского в уральский город не отправляются с мая этого года. Маршрут заявлялся как субсидируемый, то есть часть стоимости перелета должна вноситься из регионального бюджета. Такие билеты обычно дешевле стандартных.

«Потребность есть. Только вот почему же при имеющейся потребности рейс до Екатеринбурга отменили?» - спросил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензенец Дмитрий Д.

Ему ответил представитель регионального минстроя.

«По информации ПАО «Аэрофлот», фактические расходы по эксплуатации линии Пенза - Екатеринбург - Пенза показали значительные убытки авиакомпании, которые не позволяют сохранить регулярное сообщение. В связи с этим компанией принято решение об отмене», - пояснил он.

Пензенец напомнил о субсидии. Однако, по словам представителя минстроя, предоставляемые регионом суммы не смогли покрыть убытки авиакомпании.