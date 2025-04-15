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Общество

В Пензенской области выросло число случаев ОРВИ среди населения

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В Пензенской области на неделе с 7 по 13 апреля выросла заболеваемость вирусными инфекциями. За это время зарегистрировали 1 562 случая ОРВИ, что на 11,4% больше, чем в предыдущий отчетный период (1 403).

Грипп выявили у 132 человек (было 156), в их числе 45 детей в возрасте до 14 лет. Конкретно в Пензе заразились 63 жителя, в том числе 15 детей.

Кроме того, грипп диагностировали в Пензенском, Камешкирском, Лопатинском, Сердобском, Тамалинском, Бековском, Малосердобинском, Каменском, Пачелмском, Наровчатском, Спасском, Вадинском и Земетчинском районах.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших ОРВИ составил 42,9 (было 24,9%)», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули: чтобы не заразиться инфекцией, необходимо ответственно относиться к соблюдению мер профилактики; при обнаружении признаков заболевания следует обратиться к врачу.

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