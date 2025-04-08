Жители Пензенской области продолжают заражаться гриппом

08.04.2025 | 14:14

В Пензенской области продолжает снижаться число пациентов с инфекционными заболеваниями. За неделю с 31 марта по 6 апреля в регионе выявили 1 403 случая ОРВИ, что на 12,3% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было 1 599.

У 156 зараженных диагностировали грипп (было 251), 54 из них - дети в возрасте до 14 лет. Конкретно в Пензе зарегистрировано 63 случая гриппа, уточнили в областном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что это заболевание фиксировалось во всех районах региона.

Что касается коронавируса, за прошедшую неделю его выявили у 37 человек (было 35).

В Роспотребнадзоре подчеркнули: чтобы не заразиться инфекцией, необходимо ответственно относиться к соблюдению мер профилактики.