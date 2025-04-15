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Общество

Эндокринолог: После поста нужно есть куличи с осторожностью

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Увлечение пасхальными куличами после длительного поста может стать серьезным стрессом для организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Наталия Шведова.

«Постное меню обычно бедно жирами и сахарами. Поэтому чрезмерное потребление традиционных куличей с кремами, глазурью и шоколадом может стать испытанием для поджелудочной железы. Особенно это касается людей с диабетом, лишним весом и проблемами с сердцем», - предупредила она.

По словам врача, в 100 г кулича в среднем содержится 300-400 ккал и до 30 г сахара. Здоровому человеку при условии сбалансированности остального меню достаточно 1-2 кусочков. Тем же, кто страдает диабетом или избыточным весом, не рекомендуется съедать более 50 г за раз.

Наталья Шведова рекомендовала использовать в куличе и творожной пасхе натуральные сахарозаменители - эритрол, стевию либо фруктовые добавки.

«Если вы собираетесь печь куличи дома, замените часть белой муки на цельнозерновую или овсяную, а сахар - на фруктовое пюре. Это не только уменьшит калорийность, но и добавит клетчатки, необходимой для здорового пищеварения», - посоветовала эндокринолог.

Кроме того, чтобы избежать резкого скачка сахара в крови, врач рекомендовала сначала съесть белковое блюдо с овощами, а затем уже десерт.

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