В Роскачестве назвали допустимые сроки хранения пасхальных яиц

21.04.2025 | 10:56

После Пасхи у многих остаются вареные яйца. Специалисты Роскачества рассказали, сколько можно их хранить и как делать это правильно.

При хранении в холодильнике яйца будут пригодны к употреблению до 2 недель. Класть их туда нужно либо в картонном контейнере, либо обернутыми в бумагу (в пакетах и пластиковой посуде нарушится циркуляция воздуха).

«Важно обращать внимание на целостность скорлупы. Любое повреждение, даже небольшая трещинка, сильно сокращает срок хранения», - отметили в Роскачестве.

Если на яйце есть сколы, его нужно успеть съесть в течение 5 дней.

При комнатной температуре не выше +20 градусов пасхальные угощения могут храниться до 2 суток. В жарком помещении не следует оставлять их дольше, чем на полдня.