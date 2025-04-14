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Ликбез

Чем можно покрасить яйца на Пасху, кроме шелухи?

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Вопрос от интернет-пользователя

Обычно крашу яйца на Пасху луковой шелухой, но в этом году не смогла ее накопить. Что еще можно использовать из натуральных ингредиентов?

Ответ специалиста

Если у вас нет луковой шелухи, но для покраски яиц на Пасху вы желаете использовать только натуральные ингредиенты, стоит обратить внимание на следующие:

- свекла - для розового цвета. Очистите и нарежьте свеклу кубиками, положите в кастрюлю и залейте водой. Варите на среднем огне 30-40 минут, а затем процедите. В полученную жидкость опустите предварительно сваренные яйца и оставьте на ночь;

- шпинат - получится зеленый цвет. Листья нужно положить в воду и довести до кипения, а после дать настояться в течение 15 минут. Процедите, затем добавьте в жидкость 1-2 столовые ложки уксуса. Далее можно класть сваренные яйца (их тоже лучше оставить на целую ночь);

- куркума - цвет будет желтым. Налейте в кастрюлю 4 стакана воды и добавьте 3-4 столовые ложки пряности. Хорошо перемешав, вскипятите. Затем погрузите туда сырые яйца и варите в течение 10 минут.

После покраски яйца следует высушить, выложив на бумажное полотенце. В дальнейшем для придания блеска их можно натереть растительным маслом.

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