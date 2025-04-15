Пензенцам предлагают помолиться в заброшенных храмах

15.04.2025 | 13:37

В Пензенской области вновь пройдет акция «Пасха в каждом храме», ставшая уже традиционной. Православным предлагают на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных храмах или рядом с ними, если внутри это сделать невозможно.

Впервые акция прошла в мае 2021 года в церкви в честь Успения Божией Матери села Калинино Пензенского района.

В 2022-м молитвы прозвучали с 25 по 29 апреля в 12 храмах в разных районах области, в 2023-м - в 6 храмах, расположенных в Городищенском, Мокшанском и Бессоновском районах.

В 2025-м «Пасха в каждом храме» пройдет в следующих населенных пунктах Пензенской области, где есть недействующие храмы:

- 20 апреля, 10:00, - село Лопатино Городищенского района, храм святителя и чудотворца Николая Чудотворца;

- 24 апреля, 9:00, - село Знаменское Мокшанского района, храм в честь Знамения Пресвятой Богородицы;

- 26 апреля, 10:00, - село Вазерки Бессоновского района, Троицкий храм;

- 27 апреля, 11:00, - село Проказна Бессоновского района, храм Архангела Михаила;

- 4 мая, 10:30, - село Чемодановка Бессоновского района, храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы;

- 5 мая, 9:00, - село Елизино Мокшанского района, храм в честь святых Космы и Дамиана.

«Принять участие в акции могут все желающие», - сообщили в Пензенской епархии.