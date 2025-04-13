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Общество

В Пензе отказались от идеи защитить ограждением газон у больницы № 6

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В Пензе на улице Стасова стихийная парковка уничтожила газон перед клинической больницей № 6 имени Г. А. Захарьина.

Распаханный колесами машин участок сфотографировал горожанин. Снимки он выложил на странице администрации Пензы во «ВКонтакте». «Обратите внимание на это», - попросил чиновников мужчина.

В Пензе отказались от идеи защитить ограждением газон у больницы № 6

На сообщение пензенца отреагировал представитель администрации Октябрьского района.

«В апреле дополнительно будет организовано рейдовое мероприятие на предмет выявления фактов нарушения правил парковки у больницы. На всех нарушителей будут составлены протоколы», - пообещали горожанину.

Однако тот остался недоволен ответом и попросил комплексно подойти к решению проблемы: «сделать ограждение и высокие бордюры, чтобы не заезжали машины».

В диалог вступил представитель управления ЖКХ Пензы.

«В настоящее время на данном участке улицы Стасова не планируется установка ограждения. Бордюры являются важным элементом, который четко разграничивает проезжую часть от тротуара или пешеходной зоны, что предотвращает случайный выезд автомобилей на пешеходные дорожки.

Согласно требованиям «ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», высота бордюров на дорогах общего пользования должна составлять не более 15 сантиметров, а на автомагистралях - не более 8 сантиметров. В связи с этим на рассматриваемом участке невозможно установить бордюры другой высоты», - объяснил пензенцу представитель управления.

Горожанин в своем ответе сделал неутешительный вывод о том, что грязь и парковка на газоне у больницы будут всегда.

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Источник — фото Александра Геннадьевича
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