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Общество

За неделю к медикам после укусов клещей обратились 53 жителя области

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В четверг, 10 апреля, в территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за прошедшую неделю в Пензенской области к медикам обратились 53 человека, укушенных клещами. В их числе - 24 ребенка в возрасте до 14 лет.

Неделей раньше было зарегистрировано 16 пострадавших от клещей. Среди них - 11 детей.

В общей сложности с 10 марта - начала сезона активности клещей - помощь потребовалась 82 жителям региона, 43 из которых - несовершеннолетние.

На 10 апреля были исследованы 54 клеща, снятых с людей (38 - за минувшую неделю). В 7 случаях (13%) обнаружились возбудители иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

В I квартале 2025-го ИКБ диагностировали 1 раз - у жителя Шемышейского района, заразившегося еще в прошлом году.

Ранее стало известно, что в 2024-м в регионе было зарегистрировано 42 случая ИКБ: 9 - в районах области, 33 - в Пензе. 51,2% инфицированных клещей оказались из Арбековского леса, зеленого массива Ахун, леса Западной Поляны и микрорайона ГПЗ-24.

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