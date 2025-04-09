Боррелиоз в Пензе: названы наиболее опасные районы

09.04.2025 | 21:21

В региональном центре гигиены и эпидемиологии перечисли районы Пензы, где в прошлом году чаще всего выявляли клещей с возбудителем боррелиоза.

Наибольшей опасности подвергаются жители домов, расположенных на периферии или в лесопарковой зоне.

51,2% клещей с положительным результатом на боррелиоз были изъяты из Арбековского леса, зеленого массива Ахун, леса Западной Поляны и микрорайона ГПЗ-24.

28,5% членистоногих, переносивших опасную болезнь, обитали в Пензенском районе.

«В 2024 году случаи заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) регистрировались практически на всех административных территориях области, но более 80% случаев регистрируются в Пензе, что является характерной особенностью эпидемиологии ИКБ в современных условиях - преобладание заболеваемости среди населения, профессионально не связанного с лесом, и формирование активных очагов вокруг крупных населенных пунктов области», - отметили эпидемиологи.

В прошлом году заболеваемость боррелиозом в регионе составила 3,57 на 100 000 населения. Это в 2,35 раза ниже показателя 2023-го. Всего зарегистрировали 42 случая ИКБ, 9 из них - в 5 районах области, а 33 - в Пензе. 85,7% пациентов - это городские жители.