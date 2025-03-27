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Общество

На Тропе здоровья обустраивают габионы с красной яшмой

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С наступлением устойчивой теплой погоды на Тропе здоровья в Пензе возобновили ремонтные работы.

На Тропе здоровья обустраивают габионы с красной яшмой

Сейчас там обустраивают две металлические лестницы с поручнями. Они соединят Тропу здоровья с парком Белинского, пояснил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев в четверг, 27 марта.

На Тропе здоровья обустраивают габионы с красной яшмой

Параллельно выкладывают плитку и устанавливают ограждения на том отрезке прогулочной зоны, который до холодов укрепили шпунтами, чтобы не допустить обвала участков со сложным рельефом.

На Тропе здоровья обустраивают габионы с красной яшмой

Также обустраивают габионы - сетчатые конструкции из металлической проволоки, наполненные красной яшмой. Они предназначены для защиты от сползания грунта там, где уровень земли существенно выше уровня покрытия прогулочной зоны.

На Тропе здоровья обустраивают габионы с красной яшмой

Когда основные работы будут завершены, оборудуют спортплощадку и установят малые архитектурные формы. Полностью готова Тропа здоровья будет к началу мая, уточнили в мэрии.

На Тропе здоровья обустраивают габионы с красной яшмой

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Источник — фото администрации Пензы
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