На Тропе здоровья обустраивают габионы с красной яшмой

27.03.2025 | 19:57

С наступлением устойчивой теплой погоды на Тропе здоровья в Пензе возобновили ремонтные работы.

Сейчас там обустраивают две металлические лестницы с поручнями. Они соединят Тропу здоровья с парком Белинского, пояснил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев в четверг, 27 марта.

Параллельно выкладывают плитку и устанавливают ограждения на том отрезке прогулочной зоны, который до холодов укрепили шпунтами, чтобы не допустить обвала участков со сложным рельефом.

Также обустраивают габионы - сетчатые конструкции из металлической проволоки, наполненные красной яшмой. Они предназначены для защиты от сползания грунта там, где уровень земли существенно выше уровня покрытия прогулочной зоны.

Когда основные работы будут завершены, оборудуют спортплощадку и установят малые архитектурные формы. Полностью готова Тропа здоровья будет к началу мая, уточнили в мэрии.