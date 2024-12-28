В Пензе открыли движение по новой дороге севернее «Лугометрии»

28.12.2024 | 11:27

В Пензе сдана в эксплуатацию новая автодорога, связывающая микрорайоны Заря и Арбеково. Она проходит севернее «Лугометрии» и соединяется с транспортной развязкой на 624-м километре федеральной трассы М-5.

Строительство началось весной прошлого года. Подрядная организация переоборудовала инженерные сети, проложила ливневую канализацию с локальными очистными сооружениями, установила опоры освещения.

Длина новой дороги составляет чуть больше 2 км, ширина полотна - 7,5 м. На ней имеются парковочные места, по обе стороны есть тротуары с перильными и барьерными ограждениями и остановочные павильоны.

Новая дорога и развязка позволяют связать микрорайоны Заря и Арбеково, минуя заезд на трассу М-5.

«Движение для автотранспорта открыто», - уточнили в Управлении капитального строительства Пензы в субботу, 28 декабря.