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Общество

В Пензе открыли движение по новой дороге севернее «Лугометрии»

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В Пензе сдана в эксплуатацию новая автодорога, связывающая микрорайоны Заря и Арбеково. Она проходит севернее «Лугометрии» и соединяется с транспортной развязкой на 624-м километре федеральной трассы М-5.

В Пензе открыли движение по новой дороге севернее «Лугометрии»

Строительство началось весной прошлого года. Подрядная организация переоборудовала инженерные сети, проложила ливневую канализацию с локальными очистными сооружениями, установила опоры освещения.

В Пензе открыли движение по новой дороге севернее «Лугометрии»

Длина новой дороги составляет чуть больше 2 км, ширина полотна - 7,5 м. На ней имеются парковочные места, по обе стороны есть тротуары с перильными и барьерными ограждениями и остановочные павильоны.

В Пензе открыли движение по новой дороге севернее «Лугометрии»

Новая дорога и развязка позволяют связать микрорайоны Заря и Арбеково, минуя заезд на трассу М-5.

В Пензе открыли движение по новой дороге севернее «Лугометрии»

«Движение для автотранспорта открыто», - уточнили в Управлении капитального строительства Пензы в субботу, 28 декабря.

В Пензе открыли движение по новой дороге севернее «Лугометрии»

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Источник — фото УКС г. Пензы
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