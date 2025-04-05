В Пензенской области ожидается +18 градусов, дождь и гроза

05.04.2025 | 16:57

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 6 апреля, в Пензенской области ожидается облачная погода.

В течение суток будет идти дождь. Ночью он будет небольшой, местами умеренный, а днем может усилиться. Кроме того, местами прогнозируется гроза.

Скорость ветра составит 8-13 м/с. Ночью он будет дуть с юго-запада, днем сменит направление на восточное.

Температура воздуха ночью составит +4...+9, днем +13...+18 градусов.

Согласно народным приметам, роса и дождь 6 апреля обещали хороший урожай зерна и обильный сенокос, а жаркий день предупреждал о близких заморозках.