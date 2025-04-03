4 апреля в Пензенской области будет тепло и ветрено

03.04.2025 | 22:00

В пятницу, 4 апреля, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/сек.

В ночь на пятницу термометры покажут -2...+3 градуса. Осадков не прогнозируется.

Днем воздух прогреется до +13...+18. В ночь на субботу будет +3...+8, местами пройдет небольшой дождь.

В народном календаре 4 апреля Василий Теплый. Предки подмечали: первый гром в этот день сигнализирует о наступающем тепле. Заморозков ждали, если на Василия была ясная ночь.