Заболеваемость ОРВИ и гриппом в области пошла на спад

01.04.2025 | 17:27

В Пензенской области уменьшилось число заболевших гриппом. За минувшую неделю, с 14 по 30 марта, зарегистрировали 251 случай инфекции (629 - предыдущий показатель).

117 заразившихся - жители региона до 14 лет (ранее было 293). В Пензе выявили 77 случаев гриппа, 23 пациента - дети.

Всего за неделю в области зафиксировали 1 599 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 24,4% меньше, чем за предыдущий период (2 115). Доля детей среди заразившихся снизилась с 34,3% до 28,7%.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдался в Нижнеломовском, Лопатинском, Никольском, Мокшанском районах, Кузнецке, а также в Спасском, Иссинском, Малосердобинском, Вадинском, Наровчатском, Каменском, Пачелмском, Городищенском и Пензенском районах, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе с симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратились 322 человека.

Специалисты порекомендовали соблюдать масочный режим и чаще мыть руки, чтобы избежать заражения.