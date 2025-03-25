В Пензенской области ОРВИ и гриппом стали чаще болеть дети

25.03.2025 | 11:36

В Пензенской области за неделю с 17 по 23 марта зарегистрировали 629 случаев гриппа. Это на 81 меньше, чем за предыдущий период (710).

293 подхвативших инфекцию - жители региона до 14 лет (ранее было 270). В Пензе зарегистрировали 141 случай гриппа, 45 пациентов - дети.

Всего за минувшую неделю в регионе с симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратились 2 115 человек, что на 35% меньше предыдущего показателя (3 253). Увеличилась доля заразившихся детей: была 30,2%, стала 34,3%.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдался в Вадинском, Камешкирском, Нижнеломовском, Лопатинском, Мокшанском, Шемышейском районах, Кузнецке, а также Пензенском, Спасском, Башмаковском, Наровчатском, Пачелмском, Малосердобинском, Каменском, Иссинском, Никольском районах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе респираторную вирусную инфекцию выявили у 541 человека, что на 22,5% меньше, чем на предыдущей неделе.