В Пензе рассмотрели жалобу на рекламу с половым органом

В пензенское управление Федеральной антимонопольной службы России поступила жалоба на непристойную рекламу секс-шопа в интернете. На ней вместе с названием интим-магазина был изображен мужской половой орган.
Экспертный совет по рекламе рассмотрел контент на заседании. При этом учитывалось, что в соответствии с законодательством в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.
Специалисты вынесли решение: изображение фаллоса имеет непристойный смысл, оскорбляет чувства граждан, нарушает общепринятые нормы морали, гуманности и нравственности.
«Данная реклама доступна для обозрения людям разных возрастных групп, в том числе детям и подросткам, чей возраст предполагает постоянную открытость психики к внешнему влиянию», - отметили в управлении.
В итоге рекламу признали ненадлежащей. Материалы направлены для возбуждения дела об административном правонарушении.
Ранее региональное УФАС признало непристойным ролик с участием девушек в бикини, который транслировали в торговой точке, а также баннер с изображением мужчины в розовой юбке.
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