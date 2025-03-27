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Общество

В Пензе рассмотрели жалобу на рекламу с половым органом

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В пензенское управление Федеральной антимонопольной службы России поступила жалоба на непристойную рекламу секс-шопа в интернете. На ней вместе с названием интим-магазина был изображен мужской половой орган.

Экспертный совет по рекламе рассмотрел контент на заседании. При этом учитывалось, что в соответствии с законодательством в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Специалисты вынесли решение: изображение фаллоса имеет непристойный смысл, оскорбляет чувства граждан, нарушает общепринятые нормы морали, гуманности и нравственности.

«Данная реклама доступна для обозрения людям разных возрастных групп, в том числе детям и подросткам, чей возраст предполагает постоянную открытость психики к внешнему влиянию», - отметили в управлении.

В итоге рекламу признали ненадлежащей. Материалы направлены для возбуждения дела об административном правонарушении.

Ранее региональное УФАС признало непристойным ролик с участием девушек в бикини, который транслировали в торговой точке, а также баннер с изображением мужчины в розовой юбке.

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