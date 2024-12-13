Пензенскую рекламу с девушками в бикини признали непристойной

13.12.2024 | 09:17

В региональное УФАС поступило обращение от гражданина, недовольного рекламой в магазине. В торговой точке «Хмельбум» транслировали ролик с участием девушек в бикини.

Они обливались жидкостью из банки, предположительно, пивом. Кадры показывали на мониторе, который было хорошо видно за прозрачным остеклением.

«Соответственно, данная реклама размещалась в месте, доступном для обозрения людям разных возрастных групп, в том числе детям и подросткам, чей возраст предполагает постоянную открытость психики к внешнему влиянию», - пояснили в УФАС.

Эксперты пришли к выводу, что ролик с полуобнаженными девушками непристойный, он оскорбляет чувства граждан, идет в разрез с нормами морали, гуманности и нравственности.

В отношении владельца магазина возбудили дело о нарушении федерального закона «О рекламе».