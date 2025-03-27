28 марта в Пензенской области будет тепло и облачно

27.03.2025 | 22:00

В пятницу, 28 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на пятницу на улице будет -1...+4 градуса, в некоторых районах ожидается небольшой дождь.

Днем воздух прогреется до +8...+13, в ночь на субботу термометры покажут 0...+5, в прогнозе также есть дождь.

В народном календаре 28 марта - Александров день. Предки подмечали: если в это время громко чирикают воробьи, стоит ждать ясной погоды.