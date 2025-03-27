28 марта в Пензенской области будет тепло и облачно

В пятницу, 28 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с.
В ночь на пятницу на улице будет -1...+4 градуса, в некоторых районах ожидается небольшой дождь.
Днем воздух прогреется до +8...+13, в ночь на субботу термометры покажут 0...+5, в прогнозе также есть дождь.
В народном календаре 28 марта - Александров день. Предки подмечали: если в это время громко чирикают воробьи, стоит ждать ясной погоды.
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