В «Термодоме» рассказали о дворе с фонтаном и амфитеатром в Спутнике

26.03.2025 | 16:48

В Городе Спутнике продолжается строительство третьей очереди ЖК «Созвездие». По традиции у каждого из домов - свое название: «Лира», «Пегас», «Феникс».

17-этажные кирпичные строения создают гармоничный жилой комплекс и при этом имеют свои преимущества. Например, в одном из дворов появятся фонтан и амфитеатр.

«Помните свое детство и рассказы близких, как раньше дети устраивали целые представления для родителей и соседей? Просто так. Читали стихи, разыгрывали сценки. Подарим такую возможность и жителям «Созвездия». Во дворе установим небольшую сцену и обустроим пространство для зрителей», - отметили в холдинге «Термодом».

Сам двор будет огороженным, без машин и красивым в любое время года, потому что здесь посадят лиственные и хвойные деревья. Застройщик рассказал, что в соответствии с планом должны появиться клен, береза, рябина, липа, декоративные яблони, ель и пихта. А еще - кустарники: сирень, пузыреплодник, гортензия, ирга, можжевельник.

Для юных жителей установят канатный комплекс, ачели, игровые островки, балансиры, песочницы с детским экскаватором и батуты в «кратерном поле».

Во дворе смонтируют 2 воркаут-комплекса и велотренажер для занятий на свежем воздухе.

На квартиры 3-й очереди «Созвездия» распространяются программы рассрочки - до ввода дома в эксплуатацию и на срок до 3 лет. Условия - в офисах продаж и на сайте компании https://termodom-pnz.ru/conditions/.

* Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщики 3-й очереди ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие 2», ООО «СЗ «Термодом-Профи», ООО «СЗ «Сфера», проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.