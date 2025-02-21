Жители Западной Поляны остались без отопления

21.02.2025 | 11:05

Утром пятницы, 21 февраля, жители Западной Поляны в Пензе остались без отопления и горячей воды. На отсутствие ресурса пожаловались горожане с улиц Мира, Попова, Ленинградской, Пацаева.

Пензенцы рассказали, что около 7:00 примерно на час в домах отключали воду. После того как ее вернули, охладились батареи.

В единой диспетчерской службе пояснили, что произошла авария на котельной АО «Пензтеплоснабжение», сроки возобновления подачи ресурса неизвестны.

Уточняется, что ЧП могло случиться из-за кратковременного отключения электроэнергии.

Между тем ночь на пятницу была морозной: температура воздуха опустилась до -13...-18 градусов. Днем на улице ожидается -7...-12 градусов.