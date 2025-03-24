В Пензенской области за год выявили 5 детей с симптомами туберкулеза

24.03.2025 | 10:45

На 1 января 2025 года в Пензенской области в туберкулезной больнице состояли на учете 428 человек. Заболеваемость в регионе снижается: в прошлом году цифра была выше более чем на 9%.

Впервые выявлен туберкулез у 228 человек. При этом каждый четвертый взрослый с туберкулезом легких не проходил флюорографию 2 года и более.

«Мало кто задумывается над возможностью заболеть. Долгое время считалось, что туберкулез - это удел людей асоциальных, низкого социального уровня. Но на практике фтизиатры видят совсем другую картину: заболевание выявляется и в семьях с достатком, благополучных и вполне социальных. А дети заболевают после контакта со взрослыми больными туберкулезом родственниками», - сообщили в клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина.

В 2024 году в Пензенской области выявили 5 детей с симптомами туберкулеза.

Медики предупреждают: у заболевания практически бессимптомное начало. Должны настораживать слабость, одышка, субфебрильная температура (37-38 градусов длительное время), нездоровый румянец.

«Важно не отказываться от методов раннего выявления инфекции. На сегодняшний день для выявления у детей используют пробы Манту и диаскинтест. А для взрослых самой оптимальной является флюорография», - добавили в больнице.