Перечислены категории получателей выплаты к Дню Победы

22.03.2025 | 12:58

С апреля по май ветеранам Великой Отечественной войны начислят единовременную выплату в честь 80-летия Победы.

Согласно постановлению Правительства РФ, опубликованному на официальном портале нормативных актов, по 80 000 рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, фронтовики и их вдовы, обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда» и «Житель осажденного Севастополя», строители оборонительных сооружений, работники авиабаз, бывшие малолетние узники концлагерей.

По 55 000 положено труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.

Подавать заявление на выплату не нужно - ее переведут пенсионерам на основании данных, которые есть в распоряжении Соцфонда. При наличии нескольких оснований для получения разных выплат будет назначена наибольшая из них.

«Если деньги не зачислили, стоит обратиться в СФР. Для этого нужно принести заявление и документы, которые подтверждают правовой статус ветерана», - предупреждают эксперты портала «Объясняем.рф».