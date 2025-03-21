Червяк в компоте: питание в школе №11 организовали с нарушениями

21.03.2025 | 18:20

Прокуратура выявила в пензенской школе № 11 нарушения при организации питания детей.

Проверку провели после публикаций в сети. Школьники поделились фотографией компота с червяком.

Выяснилось, что организатор питания (юрлицо) допустил хранение продуктов с истекшим сроком годности, наличие признаков поражения грибком в помещении для приготовления пищи и др.

Прокурор внес руководителю юрлица представление. Организация приняла меры к устранению нарушений, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Генеральный директор оштрафован на 13 000 рублей, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.