22 марта в Пензенской области пройдет дождь с мокрым снегом

21.03.2025 | 20:51

В субботу, 22 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, сообщает Приволжское УГМС.

Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на субботу на улице будет -3...+2 градуса, без осадков. Днем термометры покажут +3...+8, в ночь на воскресенье похолодает до -4...-9 градусов.

В народном календаре 22 марта - Сороки. Предки верили: если на Сороки тепло, то так же и будет еще 40 дней. При этом теплый ветер предвещал дождливое лето.