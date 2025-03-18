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Общество

В Пензе на новые арт-объекты к 9 Мая потратят 644 000 рублей

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В год 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Пензе установят 2 новых арт-объекта, посвященных этой дате, - объемные конструкции «80 ПОБЕДА!» и «Звезда».

В Пензе на новые арт-объекты к 9 Мая потратят 644 000 рублей

Первая обойдется городскому бюджету в 284 000 рублей, вторая - в 360 000. Информация об их стоимости 17 марта появилась на портале госзакупок.

«Объемные буквы и цифры «80 ПОБЕДА!» изготовлены из ПВХ толщиной 6 мм и 4 мм. Цвет красный. Буквы и цифры закреплены на металлический каркас 25×25×2 мм и 40×40×2 мм, цвет черный.

Звезды (2 шт.): одна звезда изготовлена из металлической листовой стали толщиной 2 мм. Вторая звезда изготовлена из металлического каркаса. Каркас облицован алюминиево-композитными панелями. Цвет звезд красный. Объемная ферма изготовлена из металлической листовой стали толщиной 2 мм, цвет черный. Надпись «1941-1945» нанесена на алюминиево-композитную панель, цвет панели серый. Надпись белая», - уточняется в документации.

В Пензе на новые арт-объекты к 9 Мая потратят 644 000 рублей

Ранее глава города Олег Денисов сообщал, что «Звезду» установят в сквере 40-летия Победы в Дальнем Арбекове, а арт-объекты «80 ПОБЕДА!» разместят рядом с Монументом воинской и трудовой славы и на площади Ленина. Однако пока заказана лишь 1 такая конструкция.

Ремонт и монтаж прочего декора к 9 Мая обойдется городской казне почти в 2 500 000 рублей. За 1 626 200 рублей к 5 апреля приведут в порядок 3 арки «Звезда», 1 арку «Красная звезда», 2 шрифтовые инсталляции «1941-1945», 74 структурные звезды разного размера и 39 плоских звезд.

Монтаж перечисленных объектов, а также 6 флаговых композиций и 50 флаговых консолей на опорах линий электропередачи обойдется в 870 950 рублей. Позднее было закуплено еще 485 флаговых композиций за 6 790 000 рублей.

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Источник — фото № 1 из TG-канала Олега Денисова, фото № 2 и 3 с портала госзакупок
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