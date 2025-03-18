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Общество

Офтальмолог: Каждые 20 минут работы за экраном переводите взгляд

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Перегрузка и напряжение глаз, вызванные длительным использованием электронных устройств с экранами, вызывает компьютерный зрительный синдром. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

По его словам, основными причинами возникновения синдрома являются продолжительная работа за экраном, неудачно организованное рабочее место, недостаточная освещенность, снижение частоты моргания и некорректно подобранные очки или линзы.

«Эти факторы приводят к тому, что глаза утомляются, появляется сухость, размытость зрения и другие неприятные ощущения», - пояснил врач.

К симптомам компьютерного зрительного синдрома относятся усталость и сухость глаз: чувство тяжести и утомления, ощущение песка или жжения, временные нарушения зрения (размытость или двоение).

«Нередко пациенты жалуются на головные боли, вызванные напряжением глазных мышц, светочувствительность и дискомфорт в области шеи и плеч, возникающий из-за неправильной позы во время работы. Также могут наблюдаться трудности с фокусировкой зрения при переключении взгляда с близких объектов на дальние», - добавил офтальмолог.

Игорь Маляцинский дал несколько советов. Во-первых, в работе перед экраном необходимы регулярные перерывы. Через каждые 20 минут следует переводить взгляд на объект, расположенный на расстоянии около 6 метров, и смотреть на него не менее 20 секунд. Это упражнение снижает нагрузку на зрение.

Во-вторых, надо, чтобы экран был чуть ниже уровня глаз или на их уровне на расстоянии примерно 50-70 см.

В-третьих, освещение должно быть комфортным, без ярких бликов и отражений.

«Увлажняйте глаза с помощью искусственной слезы или специальных капель, особенно если ощущаете сухость в глазах. Если симптомы сохраняются или усиливаются, рекомендуется обратиться к офтальмологу для дальнейшего обследования и подбора лечения», - завершил специалист.

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Источник — фото pxhere.com
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