В Пензе за год стало в два раза больше одаренных детей

17.03.2025 | 20:30

В Пензе в 2024 году число одаренных детей выросло в два раза. Об этом в понедельник, 17 марта, на заседании комиссии гордумы отчитался глава областного центра Олег Денисов.

К одаренным детям относят тех, кто продемонстрировал особые успехи в науке, искусстве и спорте. В 2023-м в городе насчитывалось 60 таких ребят, в прошлом году их количество достигло 127.

Также у юных пензенцев вырос средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня, биологии, физике и химии.

«Увеличилось количество стобалльных работ: 26 - в прошлом году, 24 - в 2023-м, 17 - в 2022-м», - отмечается в отчете.

В прошлом году аттестаты об основном общем образовании получили 99,6% девятиклассников, о среднем общем образовании - 98,8% одиннадцатиклассников.