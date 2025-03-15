16 марта в Пензенской области пройдут мокрый снег и дождь

15.03.2025 | 16:36

В воскресенье, 16 марта, на смену теплой и солнечной погоде придет ненастье. По прогнозам Приволжского УГМС, небо будет облачным.

Ожидаются небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Ночью в некоторых районах осадки усилятся.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...-4, днем не поднимется выше +3...+8.

Согласно народным приметам, если в этот день синицы щебечут громко и весело, то впереди теплые дни. Если их щебет грустный и протяжный, грядут заморозки. А стайки снегирей предвещают снегопады.