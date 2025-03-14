Губернатор отправился в рабочую поездку в Запорожскую область

14.03.2025 | 09:33

Губернатор Олег Мельниченко отправился в рабочую поездку в город Пологи Запорожской области, где пензенские специалисты восстанавливают социально значимые объекты. Процесс курирует первый зампред регионального правительства Виктор Кувайцев.

В 2025 году в Пологах и Пологовском муниципальном округе планируется восстановить 12 объектов, контракты уже заключены. Будут работать подрядчики из Пензенской области, которые хорошо зарекомендовали себя в предыдущие годы.

Так, в Пологах восстановят к октябрю 3 водопровода и капитально отремонтируют 3 многоквартирных дома, в селе Григорьевка до начала августа приведут в порядок школу.

«Главная задача, которую вы поставили, - это подача чистой воды в дома людей. Сейчас можно говорить о том, что по итогам 2025 года она будет выполнена», - доложил Виктор Кувайцев Олегу Мельниченко.

Губернатор встретился с сотрудниками аварийно-восстановительных бригад и поблагодарил их за работу. Также он вручил награды особо отличившимся спасателям Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщили в областном правительстве.