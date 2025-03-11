12 марта в Пензенской области будет дождливо

11.03.2025 | 22:00

12 марта в Пензенской области ожидается облачная погода с прояснениями, на протяжении суток возможен небольшой дождь. Такой прогноз дали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...+4 градуса, днем воздух прогреется до +8...+13. Следующей ночью минусовые значения уже не предвидятся, за окном установится +3...+8 градусов.

Ветер будет умеренным южным, его порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что со среды регион окажется во власти атмосферных фронтов целой серии западных циклонов, пройдут дожди различной интенсивности, температурный режим продолжит повышаться.

В старину подмечали: южный ветер и капель 12 марта сулят теплое лето, а дождь - предвестник мокрого лета.